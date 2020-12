Juve-Torino, la moviola: Orsato in grande confusione

TORINO- Diversi episodi dubbi riguardo il match di oggi tra Juventus e Torino. Ma andiamo con ordine. Al 35′ del primo tempo, Ansaldi devia con il braccio un calcio d’angolo dalla destra, ma Orsato lascia correre, così come il VAR. Episodio dubbio, la Juve protesta. Al 59′ viene chiamato in causa nuovamente il VAR: Cuadrado pareggia con un tiro da fuori area, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare di Bonucci, che impedisce a Lyanco di intercettare il pallone. Anche qui episodio molto dubbio, tra le veementi proteste dei padroni di casa. Al 76′ manca un rosso a Lukic, che interviene con il piede a martello su Bentancur. regolari le posizioni di McKennie e Bonucci sui due gol, mentre al 90′ Pinsoglio viene espulso per proteste. Ma attenzione perché, dopo la vittoria nel derby, è arrivata un’altra grandissima notizia anche per il mercato bianconero. Pogba? No, il nome bomba è un altro: lo vuole Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA