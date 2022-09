Vlahovic, Kostic e Bonucci brillano fuori: “Agnelli persevera nella sua follia”

Parola ai tifosi sulle prove in Nazionale di Kostic e Vlahovic

Filip Kostic e Dusan Vlahovic incantano con la nazionale serba. Assist del primo per il secondo e vantaggio della Serbia di pregevole fattura sulla Norvegia. Il match terminerà poi 2 a 0 per la rappresentativa dei due juventini. La seconda rete sarà messa a segno da Mitrovic. Si è rivisto un Vlahovic particolarmente ispirato, che avrebbe potuto anche collezionare una doppietta. C'è chi considera le ottime prove dei due calciatori bianconeri di buon auspicio per la Juve, chi invece si interroga sulle capacità di Massimiliano Allegri di farli rendere anche nel club.