Mercato Juve – Addio Szczesny? Un fenomeno al suo posto: i nomi | News

Massimiliano Allegri può sorridere per le notizie confortanti che arrivano dall'infermeria bianconera. Presto il tecnico toscano potrà riabbracciare sia Paul Pogba che Federico Chiesa. A meno di nuove ricadute potremmo rivedere i due campioni in campo prima della sosta per i Mondiali. Ma le novità positive per la Juventus non sono finite.