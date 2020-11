Juve, sfida alle milanesi per Szoboszlai

TORINO – Per continuare il processo di svecchiamento iniziato in estate, la Juve ha messo nel mirino vari profili in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono sempre sulle tracce di Dominik Szoboszlai, talento in forza al Salisburgo. Sull’unghere, però, è forte la concorrenza di Inter e Milan, che per il classe 2000 potrebbero pagare la clausola da 25 milioni di euro. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra clamorosa notizia per il mercato bianconero. Tutto confermato, Paratici ha deciso: ecco chi vuole assolutamente comprare! >>>VAI ALLA NOTIZIA