TORINO- Stando a quanto riportato dall’ANSA, la sentenza del Consiglio d’Appello della FIGC in merito al ricorso del Napoli, arriverà nella giornata di domani o, al massimo, nei prossimi giorni. I colloqui sarebbero durati più del previsto, con la sentenza che tarderà ancora ad arrivare. Al momento, quindi, rimane la decisione del Giudice Sportivo del 3-0 a tavolino per la Juve e del punto di penalizzazione per il Napoli.