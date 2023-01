Juventus-Monza, tifosi senza pietà: “Che schifo! Ha sbagliato tutto”

E' notte fonda all'Allianz Stadium. La Juventus crolla sotto i colpi di un Monza cinico e spietato che vince la "bella" dopo un successo per parte nei primi due scontri fra le due compagini fra campionato e Coppa Italia. Finisce 2 a 0 per i brianzoli, con le reti di Ciurria e Dany Mota. La squadra di Berlusconi supera anche in classifica la Vecchia Signora, che deve riprendersi in fretta visto che giovedì si tornerà di nuovo in campo in Coppa Italia contro la Lazio di Sarri. I tifosi si dividono dopo la brutta figura di ieri. C'è chi è abbastanza comprensivo e sottolinea la situazione mentale dei calciatori bianconeri e chi invece è spietato. Abbiamo raccolto per voi i commenti del pubblico juventino sui social, parole pesanti, ma dobbiamo dirlo, anche condivisibili per certi versi<<<