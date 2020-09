Juve-Dzeko: la Roma alza l’offerta per chiudere l’affare Milik

TORINO – Arrivano nuovi aggiornamenti sul valzer degli attaccanti della Serie A! Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe alzato l’offerta per chiudere in breve tempo l’affare Milik. Infatti, la società giallorossa avrebbe proposto al centravanti polacco del Napoli un contratto da 5 milioni di euro a stagione, tra parte fissa e bonus. Inoltre, nelle ultime ore, avrebbe aggiunto anche un altro bonus per convincere il giocatore: un premio in denaro legato alla possibile vincita della Scarpa d’Oro, conquistata nella passata stagione dal centravanti della Lazio Ciro Immobile.

Con questa proposta, Milik potrebbe finalmente decidere di accettare l’offerta della Roma e, in tal caso, lascerebbe libero Edin Dzeko, atteso a Torino. Il centravanti bosniaco, così, verrebbe acquistato dalla Juve e andrebbe a prendere posto accanto a Cristiano Ronaldo e Dybala. Il valzer degli attaccanti della Serie A sembra vicino alla conclusione. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra grandissima novità in casa bianconera. Trattativa bollente, ecco la possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Torino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA