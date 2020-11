Juve-Cagliari, le pagelle di Angelo Di Livio: Ronaldo il migliore, Bernardeschi in crescita

Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio di Juventus-Cagliari.

BUFFON 6 – Non troppo impegnato, dà molta fiducia alla difesa con la sua grande esperienza.

DEMIRAL 6.5 – Per la prima volta in coppia con de Ligt da titolare e si vede: il turco ha meno preoccupazioni e difende bene andando anche in una occasione vicino al gol.

DE LIGT 7 – L’olandese è tornato. Stasera fa vedere tutte le sue doti da grande centrale. A Pirlo serviva assolutamente il suo ritorno.

DANILO 6.5 – Ormai sono molte partite che Danilo che è uno dei migliori in campo. Il brasiliano ha capito le dinamiche del calcio italiano e dà un grande contributo anche in fase offensiva.

CUADRADO 6.5 – Stasera capitano e non sente la fascia pesare. Solita prestazione ordinata e al servizio della squadra.

ARTHUR 6 – Non riesce ancora a far vedere chi è il vero Arthur, non rischia quasi mai la giocata e si limita a svolgere il “compitino”.

RABIOT 6 – Bene nel primo tempo con molti inserimenti in fase offensiva, nella seconda frazione cala un po’ e viene sostituito. Nel complesso sufficienza meritata.

KULUSEVSKI 6.5 – Vicino al gol in varie occasioni, è uno dei pochi bianconeri che punta l’uomo e lo salta sistematicamente. La sua classe è infinita.

BERNARDESCHI 7 – Se Bernardeschi è rinato, sicuramente è merito delle sue ultime prestazioni in Nazionale. Stasera fa ottimi passaggi e gli manca solo il gol.

MORATA 7 – Grande lavoro oscuro a servizio dei ragazzi di Pirlo. Fa salire la squadra e porta via l’uomo molte volte creando ottimi corridoi da sfruttare. Serve l’assist al primo gol di Cristiano Ronaldo.

RONALDO 8 – Altra doppietta personale per il portoghese dopo la grande prestazione contro lo Spezia. Bellissimo il primo gol, ma anche il secondo non era facile: il coronavirus non sembra averlo minimamente scalfito.