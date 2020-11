Juve-Cagliari 2-0: doppietta per CR7, Pirlo ritrova Bernardeschi e la solidità di de Ligt

TORINO – La Juventus vince 2-0 contro il Cagliari tra le mura di casa dell’Allianz Stadium e colleziona la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo la sfida di Cesena contro lo Spezia. Le due reti portano entrambe la stessa firma: quella di Cristiano Ronaldo. Bellissima la prima marcatura del portoghese, che partendo da sinistra si accentra con due tocchi verso il centro dell’area e fa partire un destro che finisce all’angolino che punisce Cragno. Nel secondo gol, invece, CR7 si trova il pallone davanti alla porta dopo un colpo di testa di Demiral: il Re insacca il 2-0 con un esterno/tacco. Nota di merito per Bernardeschi, che si è confermato dopo le belle prestazioni in Nazionale e stasera ha sicuramente fatto la miglior partita di quest’anno. Pirlo ha ritrovato anche la solidità di de Ligt in difesa: l’olandese è stato un vero e proprio muro ed ha dato sicurezza al reparto. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grandissime novità di mercato in casa bianconera. Colpo impossibile, tutto confermato: Paratici ci pensa davvero! >>>VAI ALLA NOTIZIA