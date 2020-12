Juve-Atalanta, tornano titolari Arthur e Morata

TORINO – Il tour de force prenatalizio è iniziato. Dopo le vittorie in trasferta contro Barcellona e Genoa, la Juventus è attesa alla sfida con l’Atalanta. Domani, i bianconeri dovrebbero tornare in assetto da big match. Stando alle ultime dalla Continassa, Pirlo dovrebbe tornare a puntare su Alvaro Morata e Arthur. Probabile la partenza da titolare del brasiliano, a scapito di Rabiot, apparso opaco contro i rossoblu. Stesso dicasi per Morata, che dovrebbe togliere la titolarità a Dybala, tornato al gol a Marassi, ma ancora lontano dal top della condizione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<