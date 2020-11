TORINO – Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della rivista tedesca Suddeutsche Zeitung circa il mancato accordo per il rinnovo di contratto con i bavaresi di cui ne è rimasto molto sorpreso: “Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha parlato, non sapevo niente. Sono rimasto molto sorpreso”. Juventus alla finestra per prendere il difensore a parametro zero?