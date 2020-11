Isco, parla l’agente: “Vuole provare un’avventura all’estero”

TORINO – Il procuratore di Isco, ai microfoni di El Larguero, ha parlato del possibile futuro del suo assistito: “In questo momento non ci sono arrivate offerte, ma al ragazzo piacerebbe provare un’avventura all’estero”. Parole che suonano come un addio, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Juve, Inter ed Everton seguono da vicino la situazione, in attesa di novità nelle prossime settimane. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, stanno circolando anche altre grosse novità di mercato in casa bianconera, arriva l’annuncio a sorpresa: “Pirlo ha preso una decisione pesantissima!” >>>VAI ALLA NOTIZIA