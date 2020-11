Inzaghi: “La Juve ha qualità, ma abbiamo fatto una grande gara. Caicedo merita questi momenti”

TORINO- Ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio con la Juve: “La mia esultanza è stata istintiva, abbiamo vissuto un periodo incredibile. I ragazzi hanno dovuto superarsi, per questo ho esultato più del solito. Abbiamo fatto una grande partita, avendo diverse occasioni. Sappiamo ciò che la Juve rappresenta. Ha tante qualità, ma abbiamo fatto una grande gara. Correa? Probabilmente poteva essere più lucido in qualche occasione, ma si è sempre fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Sono soddisfatto. Caicedo? Dopo 4-5 mesi che era qui si è fatto ben volere da tutti. Ho sempre chiesto alla società di tenerlo e la società ha accettato. Davanti a lui sa che ha Immobile, Scarpa d’Oro. Sa il ruolo nella squadra. Sta convivendo con un problema alla spalla, ma si merita questi momenti di gioia. Immobile? Mi metto nei panni di chi è fuori. So che soffrono perchè ci tengono, ma arriverà il loro momento”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata all’improvviso una clamorosa notizia per il mercato bianconero. Colpo Bensebaini: acquisto totalmente a sorpresa per gennaio da 25 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA