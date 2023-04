Sporting Lisbona-Juventus: i diffidati bianconeri

La Juventus scenderà in campo questa sera contro lo Sporting Lisbona nella partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di EuropaLegue: i bianconeri, dopo aver vinto la partita di andata per 1-0 grazie al gol di Federico Gatti, arrivano in Portogallo per difendere il vantaggio e per centrare la qualificazione alla semifinale della competizione, dove incontrerebbero la vincente tra Manchester United e Siviglia.