Infortunio Bonucci, il comunicato della FIGC: “Il giocatore farà ritorno al suo club”

TORINO – Brutte notizie per la Juventus sul fronte Bonucci. Il difensore centrale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in mattinata, dovrà stare a riposo per almeno 20 giorni per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche la gara della Nazionale con l’Estonia. Come riportato dalla FIGC, il numero 19 farà rientro a Torino nelle prossime ore: “Bonucci, da ieri indisponibile, questa sera farà rientro dopo la partita al club di appartenenza”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Notizia col botto: sfida totale Marotta-Paratici per un… rossonero! >>>VAI ALLA NOTIZIA