Il racconto di Florentia-Juve Women

TORINO – Inarrestabili. Mai dome. Le Juventus Women continuano un cammino pazzesco in campionato e inanellano l’ottava vittoria in otto giornate, superando la Florentia in trasferta. Ed è una vittoria sudata, in rimonta, al termine di un match ribaltato in una manciata di minuti dalle reti di Caruso e Girelli.

LA PARTITA

La Juve parte forte, decisa a far sua la gara fin dai primi minuti. La manovra funziona, il baricentro è alto: la Florentia trascorre quasi tutta la prima mezz’ora impegnata a difendersi. Le bianconere si fanno vedere in più di un’occasione dalle parti di Friedli ma non trovano la via della porta, nè con Rosucci pescata da Boattin dopo soli 3 minuti in area avversaria, e nemmeno successivamente con Bonansea, più volte insidiosa nel 18 metri della Florentia. La squadra di casa verso la mezz’ora riassesta le fila e si alza: Sofia Cantore, in prestito in Toscana proprio dalla Juve, al 25′ chiama Laura Giuliani a un non complicato intervento, ma è un primo segnale. Wagner impensierisce al minuto 28 il numero 1 bianconero, ed è il preludio al gol, che arriva al 44′ proprio dal piede della tedesca, che disegna una traiettoria imprendibile dal limite. Sotto di uno a zero, al rientro dagli spogliatoi per la ripresa, la Juve deve reagire, e subito: non passa nemmeno un minuto nel secondo tempo e Maria Alves, trovata col contagiri da Girelli, va vicina al pareggio. Stanno però per arrivare i pochi giri di lancette che cambiano il volto del match. Minuto 53: Caruso aggancia un pallone teso di Cernoia sottoporta e supera il portiere della Florentia con freddezza: è uno a uno. Minuto 57: Girelli trasforma alla perfezione un penalty conquistato da Hurtig: è uno a due per le bianconere. Il colpo è duro per la Florentia, che però non molla e, con mezz’ora di tempo, cerca a più riprese di arrivare al pareggio. La Juve però è solida, concreta e anzi, in più di una occasione potrebbe chiudere il match; un match che comunque le Campionesse d’Italia portano a casa, ed è una vittoria più importante che mai.