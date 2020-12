Il Papu Gomez canta l’inno della Juventus prima della partita

TORINO – Il Papu Gomez e l’Atalanta sono sempre di più ai ferri corti. Prima la storia Instagram che ha suscitato molte polemiche, ora l’inno della Juventus. Il centrocampista argentino, infatti, durante il riscaldamento prima del match contro i bianconeri ha cantato l’inno della Juventus. La sua, probabilmente, è l’ennesima polemica nei confronti della società che, secondo quanto detto dal giocatore, non lo avrebbe difeso e avrebbe raccontato una versione distorta degli screzi tra Gomez e l’allenatore della dea, Gian Piero Gasperini. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera: >>>> Nome totalmente nuovo, Paratici all’assalto: sorpresa da 30 milioni per gennaio! <<<<