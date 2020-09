Il Genoa spinge per Luca Pellegrini

TORINO – Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, nella giornata di ieri Mino Raiola si sarebbe recato alla Continassa per parlare con la Juventus della situazione Luca Pellegrini. Il Genoa vorrebbe prendere il giocatore in prestito secco ed è stato espressamente richiesto dal tecnico Rolando Maran, che lo ha avuto la scorsa stagione al Cagliari. In caso di cessione i bianconeri, però, dovrebbero intervenire sul mercato, visto anche l’infortunio recente di Alex Sandro. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità. Caos attacco, ora circola una voce clamorosa: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA