I tifosi del Napoli in piazza per Maradona cantano contro la Juve

TORINO – Uno dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale ci ha lasciati: Diego Armando Maradona, nella giornata di ieri, si è spento a Buenos Aires all’età di 60 anni. El Pibe de Oro, campione del Mondo nel 1986 con l’Argentina, ha giocato per diversi anni anche nel nostro campionato, facendo le fortune del Napoli. Con i partenopei, infatti, ha vinto due Scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ieri sera, i tifosi napoletani sono scesi in piazza per omaggiarlo, ma hanno rivolto la loro attenzione anche alla Juventus: infatti, come documentato dal servizio di Rete 4, i partenopei hanno cantato alcuni cori contro la Vecchia Signora.