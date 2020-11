Gyasi: “Ronaldo è una fonte di ispirazione. Ecco cosa mi ha detto dopo la partita di domenica…”

TORINO- Ai microfoni di AshesGyamera.com, l’attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha raccontato un retroscena riguardante Cristiano Ronaldo: “Dopo la partita ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con lui prima di lasciare il campo. Gli ho detto che per me e tutti i giovani calciatori lui è una grande fonte di ispirazione. Era felice di sentire quelle parole, poi mi ha sorriso e mi ha detto di continuare a lavorare sodo. Mi ha detto che i sogni nella vita sono realizzabili, consigliandomi di continuare a lavorare sempre al massimo”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Bomba atomica, l’annuncio è clamoroso: “Paratici ha fatto una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA