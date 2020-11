Guardiola: “Quest’estate verrò in Italia…”

TORINO – Dopo piu di un anno, ritorna prepotentemente di moda il nome di Pep Guardiola nel calcio nostrano. Nella passata stagione, come noto a tutti, l’allenatore spagnolo era stato infatti accostato alla Juventus, che ha poi preferito Maurizio Sarri, creando il malcontento generale di tutti i tifosi juventini. L’ex Barca, è tornato per un attimo a far sognare il popolo bianconero e lo ha fatto attraverso una diretta Instagram, dedicata alla campagna #nevergiveup, insieme a Gianluca Vialli, Ilaria D’Amico e Massimo Mauro. La frase incriminata sarebbe la seguente: “L’estate prossima verrò in Italia” e dopo qualche secondo di suspance e silenzi, interviene la D’Amico stuzzicandolo: “Lo sai che con questa dichiarazione scateni il caos?”. Immediata la replica di Guardiola che precisa: “Verrò per giocare a golf con Vialli e Massimo Mauro”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche una grandissima novità di mercato in casa bianconera. Paratici prepara l’offerta per un colpo grosso, ecco il piano: soldi più due giocatori! >>>VAI ALLA NOTIZIA