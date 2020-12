Graziani: “La Juve non mi è piaciuta ieri, dall’inizio alla fine”

TORINO – Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset circa la partita della Juve di ieri: “La Juve non mi è piaciuta ieri, dall’inizio alla fine. Hanno calciato 4 palloni e fatto 2 gol, il Toro ha mancato un’occasione. Nel secondo tempo i granata sono stati disastrosi. Sirigu deve uscire, non può prendere due gol uguali. La Juventus, se vuole vincere tutto, non può avere solo due attaccanti. Paratici e Nedved perché non avete preso un’altra punta. Dybala non può fare quel ruolo, deve giocare da trequartista. Il Barcellona in questo momento è battibile ma tutto dipende da come scendono in campo i bianconeri”.