Graziani: “Il Toro aveva una grande occasione, Sirigu non può prendere su gol uguali. Barcellona? Serve una Juve perfetta”

TORINO- Intervenuto negli studi di Sportmediaset XXL, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato così della Juve: “La squadra non mi è piaciuta ieri, il Toro aveva un’occasione grandissima. Anche i granata, però, nel secondo tempo sono stati un disastro e hanno smesso di giocare. Sirigu non può prendere due gol identici. Dybala? La Juve non può puntare a vincere tutto e avere solo due attaccanti. Nedved e Paratici avrebbero dovuto agire sul mercato, l’argentino patisce il ruolo di centravanti. Barcellona? Serve una partita perfetta. Il Barcellona è battibile, ma serve una Juve perfetta”.