Benfica-Juve senza goal line technology: “Tutti a casa con lo 0-3 a tavolino”

La Uefa ha annunciato che questa sera allo stadio Da Luz di Lisbona non sarà possibile utilizzare la goal line technology durante Benfica-Juventus. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Questo tipo di strumento è entrato a regime in Champions dalla stagione 2016-2017 andando a risolvere il problema dei gol fantasma. Stasera il fischietto serbo Jovanovic dovrà farne a meno, si richiederà un'attenzione particolare ai suoi assistenti.

A prescindere da tutto, la Juventus deve presentarsi sul campo del Benfica, tirare fuori gli attributi e vincere questa benedetta partita per tenere vive le speranze di passaggio del turno e per ipotecare quantomeno l'Europa League. Il guasto alla goal line technology non è passato inosservato ai tifosi bianconeri che si sono superati come al solito sui social<<<