Giulini: “Difficile dire dove possiamo arrivare. Con la Juve sarà una prova importante”

TORINO – Ai microfoni di Videolinea Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato della situazione del club rossoblù, prossimo avversario della Juve in campionato: "Difficile dire dove possiamo arrivare, ci sono tante incognite. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, il mister ha affermato che gli piacerebbe arrivare nella parte sinistra della classifica ed è quanto si augura la società. Vorremmo lavorare a lungo con Di Francesco, proporre un gioco ed un'identità propositiva che ci porti a giocarcela con tutti. Dopo la sosta avremo un esame importante sul campo della Juve. Capiremo dove e quanto siamo fragili e quanto possiamo giocarcela a viso aperto".