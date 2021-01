Fuser: “La Juve non è la favorita per lo Scudetto. Se l’Inter vince le da una mazzata”

TORINO – La Juventus ha iniziato il 2021 con ritrovato entusiasmo, dopo la sconfitta subita nell’ultima partita dello scorso anno contro la Fiorentina che aveva rallentato la rincorsa della squadra di Pirlo alla vetta della classifica. Ora i bianconeri si trovano al quarto posto in classifica con una partita da recuperare, e sono distanti un punto dalla Roma, quattro dall’Inter e sette dal Milan capolista. La squadra di Pirlo ha vinto contro il Milan, dopo aver iniziato l’anno con una vittoria contro l’Udinese, proseguendo con i tre punti conquistati contro il Sassuolo e con il passaggio del turno ottenuto dopo la vittoria ai supplementari contro il Genoa.

La partita di domani sera sarà molto importante per il proseguo della stagione dei bianconeri. Con il girone di andata che volge al termine, dopo l’Inter la Juventus giocherà contro il Bologna all’Allianz Stadium, terminando un gennaio di fuoco con la sfida valevole per la prima giornata di ritorno contro la Sampdoria. Oltre a questi impegni, mercoledì la Juventus contenderà al Napoli la Supercoppa Italiana, in programma a Reggio Emilia. Pirlo spera di uscire da questo ciclo di partite con altri punti recuperati, con la partita di domani sera che potrebbe essere la prima occasione per iniziare a farlo.

Della partita in programma domenica sera tra i bianconeri e l’Inter, ha parlato l’ex giocatore Diego Fuser, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha anche detto la sua sulla corsa Scudetto: “Juve favorita per lo Scudetto? Non sono d’accordo. Domenica l’Inter ha l’occasione per capire la squadra che è: un bel risultato darebbe una mazzata alla Juve. Per me ora le favorite sono Inter e Milan, poi è anche vero che il campionato è ancora lungo. Ma l’Inter domenica può dare un segnale forte.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<