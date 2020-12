Freuler: “Il pareggio contro la Juve è meritato, per me il rigore non c’era”

TORINO – Autore del gol che ha consegnato il pareggio alla sua squadra ad inizio ripresa, ai canali ufficiali dell’Atalanta Remo Freuler ha commentato così il pari di Torino contro la Juventus: “Il pareggio qui a Torino ci sta e credo sia meritato, ma quando abbiamo occasioni per segnare dobbiamo fare gol. Per me il rigore non c’era, meno male che Gollini l’ha parato. Il mio gol? Ho sempre detto che segno bei gol contro le grandi squadre. In campo si è visto che sia noi sia la Juventus volevamo vincere, alla fine torniamo a casa soddisfatti e ora ci prepariamo per la prossima sfida, quella contro la Roma che sarà difficilissima“.

