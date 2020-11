Fiorentina, torna di moda Prandelli per la panchina

TORINO – La Fiorentina sta pensando ad un muovo allenatore da giorni, per sostituire l’attuale Iachini che, ha convinto pochissimo in questo avvio di stagione. Dopo i nomi di Sarri e Aquilani, che sembravano essere in pole, in queste ore è ritornato di moda il nome di uno che a Firenze è stato amato da tutti, Cesare Prandelli. L’ex ct della Nazionalw infatti, potrebbe tornare a sedere sulla panchina Viola dopo diversi anni. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi che, potrebbero nascere a momenti. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Bomba atomica, l’annuncio è clamoroso: “Paratici ha fatto una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA