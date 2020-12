FIFA The Best: CR7 vota Messi ma l’argentino non ricambia…

TORINO – Nella serata di ieri è stato nominato il vincitore del FIFA The Best di questa edizione, con il verdetto finale che ha sorriso all’attaccante del Bayern Robert Lewandowski. Gli altri due candidati che hanno completato il podio, sono i rivali di sempre CR7 e Leo Messi. Proprio l’argentino è il protagonista di questa vicenda e in queste ore, sono state pubblicate le votazioni assegnate dai due alieni, con una particolarità che balza subito all’occhio di tutti. Mentre lo juventino ha votato Lewandowski, Mbappè e Messi, il fantasista del Barca non ha invece ricambiato il ‘favore’, scegliendo Neymar, Mbappè e Lewandowski. Ennesimo duello andato di scena tra i due, anche questa volta vinto da Cristiano.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<