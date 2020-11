Ferencvaros-Juventus 1-4: altra doppietta europea per Morata

TORINO – La Juventus vince la terza giornata del girone G di Champions League contro gli ungheresi del Ferencvaros 0-4 e si porta a quota sei punti in classifica. Le note positive sono sicuramente molte, a partire dal gioco che è apparso in netta evoluzione e miglioramento rispetto agli scorsi impegni tra campionato e coppa dei campioni. Inoltre, Alvaro Morata, ha messo a segno un altra doppietta europea dopo quella contro la Dinamo Kiev ed ha messo ormai a tacere le critiche ed i dubbi che alcuni tifosi bianconeri gli avevano rivolto al suo ritorno a Torino. Un’altra nota positiva è il ritorno al gol di Paulo Dybala che, seppur venuto da un errore clamoroso degli avversari, è sicuramente servito per tirare su il morale dell’argentino. Ma attenzione perché, dopo la vittoria in Champions League, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Idea a sorpresa, Paratici ci prova: ecco cosa ha in mente! >>>VAI ALLA NOTIZIA