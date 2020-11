Ferencvaros-Juve, le pagelle di Angelo Di Livio: Morata macchina da gol, Dybala torna al gol

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio di Ferencvaros-Juventus.

SZCZESNY 6.5 – Normale amministrazione per il portiere polacco.

DANILO 6.5 – Partita ordinata per il difensore brasiliano, che sta migliorando a vista d’occhio e sta acquisendo sempre più sicurezza partita dopo partita.

BONUCCI 6.5 – Difensivamente attento, tenta qualche lancio in verticale per gli attaccanti senza risultati particolarmente buoni.

CHIELLINI 6 – Torna titolare e negli ultimi minuti rischia qualche errore di troppo.

CUADRADO 7 – Spinge tanto sulla fascia (soprattutto al primo tempo) e fornisce l’assist per il primo gol di Morata.

RABIOT 6.5 – Solita corsa e tanta fisicità: è proprio un “cavallo pazzo”.

ARTHUR 6.5 – Non si vede moltissimo ma aumenta notevolmente la qualità del giro palla della Juventus.

RAMSEY 6 – Partita sufficiente, esce dal campo per l’ennesimo infortunio.

CHIESA 7 – L’ex Fiorentina è completamente padrone della fascia sinistra, cerca continuamente imbucate per gli attaccanti ed ha una buona intesa con Cristiano Ronaldo.

MORATA 8 – Altra doppietta europea per lo spagnolo che si conferma in grandissima forma e fondamentale per lo scacchiere di Andrea Pirlo.

RONALDO 7 – Altruista quanto basta. Cerca il gol nel finale che non arriva, ma è tutta un’altra Juventus con il portoghese in campo. Ma attenzione perché, dopo la vittoria in Champions League, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Idea a sorpresa, Paratici ci prova: ecco cosa ha in mente! >>>VAI ALLA NOTIZIA