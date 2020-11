Ferencvaros-Juve, in tribuna sarà presente anche Orban

TORINO – Giorno di partita per la Juventus, che stasera sarà ospite del Ferencvaros alla “Puskas Arena” per la terza giornata dei gironi di Champions League. Stando a quanto riportato da Repubblica, tra i 20.000 spettatori ungheresi attesi allo stadio, ci sarà anche il Primo Ministro magiaro Viktor Orban. Il Premier è un grande appassionato di calcio e non vuole perdersi una sfida tanto importante. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Bomba atomica, l’annuncio è clamoroso: “Paratici ha fatto una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA