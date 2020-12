Ex inviato Report: “L’inchiesta sull’ultrà della Juve mi è rimasta nel cuore. Nel 2018 subii un attentato intimidatorio”

TORINO- Federico Ruffo, ex inviato di Report che ha analizzato il caso dell’ultrà juventino Raffaello Bucci, è stato intervistato dal quotidiano Leggo: “L’inchiesta che mi è rimasta maggiormente nel cuore è quella dei legami tra la ‘Ndrangheta e gli ultras juventini. Ho legato con il figlio di Raffaello Bucci, il tifoso bianconero morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. Con la nostra inchiesta abbiamo portato alla riapertura delle indagini e al cambio del capo di imputazione da istigazione al suicidio a omicidio. Nel 2018, per questo, ho subito un attentato intimidatorio. Gettarono in terra della benzina. Mi consola che in seguito all’inchiesta, quasi tutti i vertici del tifo della Juve sono stati arrestati”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera: >>>> Svelato un retroscena bomba: saltato un colpo quasi chiuso! <<<<