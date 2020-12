ESPN: la Juve offre Bernardeschi e Dybala per Pogba

TORINO – Il nome che sta tenendo banco da diverse settimana in casa Juve è senza ombra di dubbio quello di Paul Pogba. Dopo le pesanti dichiarazioni di Mino Raiola che, vorrebbero il francese lontano dal Manchester gia a gennaio, si è scatenato un vero e proprio boom mediatico. I bianconeri ovviamente hanno colto la palla al balzo e stanno monitorando attentamente l’evolversi della trattativa, ma in queste ore potrebbero accadere colpi di scena. Già, perche stando a quanto riportato da ESPN, la Vecchia Signora sarebbe disposta a fare follie pur di riportare il Campione del Mondo sotto la Mole e avrebbe messo sul piatto due pedine importanti come: Dybala e Bernardeschi. In attesa di una risposta dalle parti dell’Old Trafford, i tifosi juventini continuano a sognare di rivedere il Polpo Paul, nuovamente a tinte bianche e nere.

