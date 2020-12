Endt: “De Ligt si sta inserendo bene. Il suo italiano lo aiuta ad essere all’altezza”

TORINO- Tra i migliori in campo in casa Juve nel successo di Barcellona c’è sicuramente Matthijs De Ligt. L’olandese, che inizialmente sembrava destinato alla panchina, ha eretto un vero e proprio muro davanti la porta di Gigi Buffon, risultando decisivo nel 3-0 finale. David Endt, ex dirigente dell’Ajax, nelle parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva non sembra sorpreso di questo momento di forma del numero 4: “De Ligt ha fatto forse un anno non al massimo ma adesso si è inserito bene. Il suo italiano è quasi perfetto e questo lo sta aiutando ad essere all’altezza”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<