TORINO- Paulo Dybala non sta vivendo certamente un momento facile. Il numero 10 argentino, tra le altre cose, non ha ancora raggiunto un accordo con la Juve per il rinnovo, e i media spagnoli rilanciano i rumors di una clamorosa cessione nei prossimi mesi. Su di lui ci sarebbero Real Madrid e Psg, che dovranno però versare almeno 80 milioni di euro nelle casse del club campione d’Italia.