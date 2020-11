Calciomercato Juventus, la bomba: “Trattativa già in corso, contatti avviati!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calcio europeo versa in una situazione molto particolare, in cui lungimiranza e programmazione diventano sempre più fondamentali. Proprio in quest’ottica, la Juventus sta cercando di costruire una squadra il più possibile competitiva, ma anche giovane e che abbia buone prospettive per il futuro. Il ciclo vincente, di cui sono stati protagonisti giocatori cardine come Chiellini, sembra vicino al suo termine. Alcuni senatori, con il capitano in cima alla lista, andranno presto sostituiti adeguatamente. Ed è proprio del possibile erede di Chiellini che si parla moltissimo in queste ore: la Juve infatti avrebbe già avviato i contatti con un grande difensore.

La carta d’identità e i troppo frequenti infortuni non fanno più pensare a Giorgio Chiellini come una certezza assoluta. Nemmeno Leonardo Bonucci è più giovanissimo, dunque la Juventus avrà molto presto bisogno di un difensore di alto livello. L’erede designato sembrerebbe essere Diego Carlos, brasiliano esploso nel Siviglia dagli ancora ampi margini di miglioramento. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo specializzato Todofichajes.com, i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, e sarebbero pronti a trattare con il club nel corso delle prossime settimane. Bisognerà poi capire quali saranno cifre e condizioni dell’eventuale operazione.

Sul contratto di Diego Carlos compare una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, ma il brasiliano potrebbe liberarsi per meno: circa 50 milioni. La Juventus proverà a limare il più possibile le pretese del club andaluso, dovendo però fare attenzione alla folta concorrenza. In ogni modo, si tratta di un'operazione in vista della prossima estate. A gennaio sembra impossibile concludere un colpo del genere, mentre nel prossimo calciomercato estivo le cosa potrebbero cambiare. La Juve dunque sarebbe in pole position per Diego Carlos e ha a disposizione diversi mesi per riuscire a trovare un accordo.