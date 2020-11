Dybala-Juve, rinnovo ancora in alto mare

TORINO – In casa Juventus a destare preoccupazione è la situazione di Paulo Dybala. L’argentino, che in campo non sta particolarmente brillando, è infatti ancora lontano dal trovare un accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi tempi i rapporti tra le parti sarebbero peggiorati, con la distanza tra richiesta e offerta che, al momento, rimane immutata. L’unico ad avere massima fiducia nel numero 10 sarebbe Andrea Pirlo, con cui c’è una costante comunicazione. Ma attenzione perché proprio in queste ore sta esplodendo una bufera in casa bianconera. Scoppia il caos Dybala, arriva una voce devastante: pesantissimo annuncio in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA