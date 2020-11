TORINO – Non è la prima volta che un numero 10 della Juventus viene messo in discussione. Lo sa bene Alessandro Del Piero, che ha da poco compiuto 46 anni. Dopo il famoso infortunio al ginocchio, l’ex capitano impiegò molto tempo a riprendere la sua marcia. Ora Paulo Dybala sta attraversando un periodo davvero difficile, l’auspicio di tutti è che possa superarlo al più presto. Magari – come suggerito da Tuttosport in prima pagina – chiedendo consiglio proprio ad Alex.