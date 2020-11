Dossena, messaggio per Bonucci: “Riusciamo a realizzare questo sogno?”

TORINO- L’ex centrocampista Beppe Dossena, tramite un post su Instagram, ha annunciato la sua candidatura come prossimo presidente dell’AIC. Nel consiglio direttivo potrebbe essere presente anche Leonardo Bonucci, a cui l’ex Samp ha lanciato un messaggio: “Sono felice di rivederti in AIC caro Leo. Dobbiamo però riprendere il controllo diretto del fondo di fine carriera calciatori/allenatori. E ho un sogno: noi calciatori dovremmo destinare il 2% degli emolumenti alla onlus di AIC per le categorie più deboli della nostra associazione”: