Di Marzio: “La Juventus deve ritrovare un play alla Pjanic. Sulle critiche a Morata dico che…”

TORINO – Gianni Di Marzio ha parlato dell’esordio in Champions League della Juventus ai microfoni di TMW Radio: “Morata si è confermato in Champions. Tutti i critici avevano bocciato questo ritorno, visto che si pensava a Dzeko e in generale a un altro tipo di attaccante. Qualcuno aveva definito Morata come un ripiego, ma non lo è per niente e lo sta dimostrando. La Juve deve ritrovare un playmaker alla Pjanic. Mi auguro che Arthur riesca ad adattarsi, lo ha fatto nell’U20 brasiliana ma da quando è in Europa non lo fa più. Ha bisogno di avere un uomo intelligente in quel ruolo. Chi può dare geometrie è solo il brasiliano”.