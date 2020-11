TORINO- Secondo quanto riportato da Tuttosport, la gara con il Cagliari potrebbe essere quella giusta per rivedere Matthijs De Ligt in campo. Il centrale olandese, ai box dalla fine della scorsa stagione, ha ormai superato il problema alla spalla che lo aveva costretto ad operarsi, ma non ha ancora ricevuto il benestare al rientro. L’ok dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, in tempo per tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.