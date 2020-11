TORINO- Matthijs De Ligt, tornato in campo nella vittoria con il Cagliari, ha spiegato ai microfoni di DAZN quanto sia importante per lui parlare in italiano durante una partita: “Provo sempre ad aiutare i miei compagni di squadra. Questo è un aspetto molto importante, specialmente nel calcio moderno. E’ fondamentale dialogare continuamente con loro. Provo a farlo e piano piano sono certo che ci riuscirò alla perfezione”.