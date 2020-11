Danilo non ci sta: “Non possiamo accontentarci con il risultato di ieri”

TORINO – In casa Juve regna l’incertezza dopo l’ennesimo pareggio stagionale contro una squadra di bassa classifica. Il malcontento generale per l’1-1 ottenuto in casa del Benevento, si sta manifestando sempre più intensamente man mano che passano le ore. A suonare la carica è stato anche il difensore bianconero Danilo e lo ha fatto attraverso il suo account Instagram. L’ex Real ha infatti postato una foto che lo ritrae durante una fase del match, con le seguenti parole che, sanno molto di autocritica: “ Serata difficile da digerire come era giusto che fosse. Non possiamo accontentarci di risultati come quelli di ieri. Oggi è un nuovo giorno, dobbiamo restare uniti e dare una risposta importante mercoledì”.