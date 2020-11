Dall’Inghilterra: il Manchester United su CR7 per la prossima estate: la situazione

TORINO – Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United sarebbe in trattativa con la Juventus per ingaggiare Cristiano Ronaldo nella prossima finestra di mercato estiva. Inoltre, il quotidiano inglese, aggiunge che il club bianconero vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio del giocatore portoghese per alleggerire il bilancio, che si sarebbe aggravato a causa della crisi per il coronavirus. Secondo il portale Fox America, invece, Cristiano Ronaldo starebbe già considerando l’idea di tornare in Inghilterra e se il numero 7 bianconero chiederà la cessione, Andrea Agnelli sarebbe pronto ad accontentarlo.