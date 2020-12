Dall’Inghilterra: Everton sulle tracce di Ramsey

TORINO- Tra i migliori in campo nell’impresa di ieri al Camp Nou, Aaron Ramsey appare sempre più lontano dalla Juventus. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, infatti, il club bianconero starebbe pensando di cedere il centrocampista gallese, così da effettuare un’importante plusvalenza dopo il suo arrivo a parametro zero nel 2019. Sulle sue tracce l’Everton, pronto a riportarlo in Premier League. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<