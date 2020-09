Dalla Spagna: la Juve offre 50 milioni per Morata, ma l’Atletico Madrid rifiuta l’offerta

TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione online odierna del quotidiano spagnolo Marca, la Juventus avrebbe offerto 50 milioni all’Atletico Madrid per accaparrarsi (di nuovo) le prestazioni sportive di Alvaro Morata. I colchoneros, però, avrebbero rispedito al mittente la proposta bianconera, considerata troppo bassa. Ricordiamo che il club biancorosso ha pagato circa 55 milioni di euro al Chelsea per la punta spagnola e quindi ci andrebbe solamente a rimettere. Inoltre, nel suo contratto, Morata ha una clausola da 150 milioni di euro quindi l’affare, a meno di clamorosi colpi di scena, non andrà in porto. Con l’offerta dunque rifiutata per l’ex Juve e con la pista Edin Dzeko ormai quasi del tutto tramontata, al club di Agnelli non rimane solo che aspettare come si evolverà nei prossimi giorni la situazione Luis Suarez. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivati altri importanti aggiornamenti per il mercato bianconero. Alfredo Pedullà è sicuro e conferma tutto: “In arrivo un addio e due colpi!” >>>VAI ALLA NOTIZIA