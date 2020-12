Dalla Spagna: il piano B del PSG se non arriva Messi è Dybala

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il piano B del PSG, in caso non arrivasse Lionel Messi, sarebbe Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2022 e da tempo il suo agente sta discutendo con il club bianconero per il rinnovo di contratto. Rinnovo che stenta ad arrivare, considerate anche le alte richieste del giocatore (Dybala vorrebbe 15 milioni a stagione) che la Vecchia Signora in questo momento non potrebbe soddisfare a causa della crisi economica per il coronavirus ma anche per le recenti prestazioni dell’attaccante non proprio brillanti. Il club parigino, dunque, sarebbe disposto ad offrirgli uno stipendio simile per soddisfare le sue richieste. La prossima stagione vedremo il trio Mbappé-Neymar-Dybala? Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa bianconera. >>>> Spunta un nome totalmente a sorpresa: nuova idea da 28 milioni di euro! <<<<