TORINO- Stando a quanto riferito da La Verdad, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo Cristiano Ronaldo è stato costretto a chiudere la palestra situata nel centro commerciale “Myrtea” a Murcia, denominata “CR7 Crunch Fitness”. Brutte notizie per ben 900 persone, alle quali la palestra non rimborserà gli abbonamenti effettuati per mancanza di liquidità. E non è detto che, in futuro, la “Crunch Fitness” possa vedere di nuovo la luce.