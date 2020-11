Dalla Spagna: assalto del Real Madrid ad Haaland

TORINO – Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, il Real Madrid sarebbe in cerca di un sostituto di Karim Benzema, giunto ormai a fine carriera. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Erling Braut Haaland, che anche in questa stagione sta trascinando il Borussia Dortmund a suon di gol. In estate potrebbe esserci un assalto, con i blancos pronti a mettere sul piatto 75 milioni di euro. La Juve, al momento, è in seconda fila per il norvegese. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre clamorose novità per il mercato bianconero. Nome da paura da 45 milioni di euro, bye bye Barcellona: può prenderlo la Juventus! >>>VAI ALLA NOTIZIA